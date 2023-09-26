Соболев, Бабич и Глушенков — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 9-го тура Российской Премьер-Лиги. У трёх клубов — московского «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» — оказалось по три представителя в составе. Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Юрана («Пари Нижний Новгород»).
Сборная лучших игроков 9-го тура Российской Премьер-Лиги:
Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»).
Защитники: Кирилл Гоцук («Пари НН»), Витор Тормена («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»).
Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Кевин Ленини («Краснодар»), Алексей Миронов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).
Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке:
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