Соболев, Бабич и Глушенков — в сборной 9-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил сборную лучших игроков 9-го тура Российской Премьер-Лиги. У трёх клубов — московского «Спартака», «Ростова» и «Краснодара» — оказалось по три представителя в составе. Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Юрана («Пари Нижний Новгород»).

Сборная лучших игроков 9-го тура Российской Премьер-Лиги:

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»).

Защитники: Кирилл Гоцук («Пари НН»), Витор Тормена («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»).

Полузащитники: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Кевин Ленини («Краснодар»), Алексей Миронов («Ростов»), Максим Глушенков («Локомотив»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Егор Голенков («Ростов»).

Подробнее о нашей символической сборной можно почитать по ссылке: