Игрок «Рубина» Вада: «Факел» выходил на поле умирать, но мы выстояли

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (1:0). Вада стал автором единственного забитого мяча. Он отличился на 85-й минуте с передачи Дмитрия Кабутова.

«Была непростая игра, за шесть очков. Но мы использовали все наработки, которые были у нас на тренировках, поэтому и получили награду в виде победы.

Забил победный гол, как оценю? Прежде всего я рад за команду. И этот гол стал результатом работы, которую мы проводили по ходу недели.

«Факел» показал, что он непростой соперник, и доказал это в очередной раз. Они выходили на поле умирать, но в ключевых отрезках игры мы выстояли», — приводит слова Вады «Матч ТВ».