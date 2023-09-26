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Пименов — о словах Дзюбы о Семаке: это не смешно

Пименов — о словах Дзюбы о Семаке: это не смешно
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о словах форварда железнодорожников Артёма Дзюбы про главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 9‑го тура чемпионата России (2:1). Напомним, в воскресенье, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

«Это не смешно. Если бы ему было 18 лет и тренер в него не верил, выгнал из команды, а он бы хотел что‑то доказать. А тут 35 лет, выиграл несколько чемпионств с Семаком», — сказал Пименов в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России под руководством Семака.

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