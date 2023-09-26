Деменко: у «Краснодара» сейчас всё рационально, команда претендует на медали в этом сезоне

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» в матче 9-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).
«Надеюсь, что «Краснодар» возьмёт медали в этом году. На место в призёрах команда точно претендует. Пока «быки» выглядят хорошо и берут свои очки. Но впереди ещё много важных игр. Когда закончится первый круг, уже будет точно ясно, на что будет претендовать «Краснодар» в этом сезоне. Пока клуб радует своими выступлениями. Уровень исполнителей в команде сейчас хороший. Также сейчас у «Краснодара» прекрасный настрой — команда не потерпела ещё ни одного поражения. Рано или поздно поражение случится, и очень важно, как «Краснодар» справится с этим психологически.
Сейчас «Краснодар» — это не команда из прошлого, которая играет исключительно в открытый и рискованный футбол. Сейчас всё рационально. Команда играет на результат и выглядит очень уверенно. В том году, например, такого не было», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
«Краснодар» имеет в своём активе 21 очко, опережая «Крылья Советов» на три балла. «Быки» опережают питерский «Зенит» на четыре очка. Очная игра подопечных Владимира Ивича с сине-бело-голубыми состоится в 15-м туре (в субботу, 11 ноября).
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