Игорь Корнеев: «Зенит» создал больше моментов, чем «Локомотив»

Бывший полузащитник «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев подвёл итог матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле уступил «Локомотиву» (1:2).

«Пока Глушенков не появился на поле, у «Локомотива» не было особо моментов. Да, Баринов мог забить, но «Зенит» создал больше голевых моментов. Если бы Иван Сергеев реализовал момент при счёте 1:0, то игра была бы завершена», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» впервые за четыре года обыграл «Зенит». Победа со счётом 2:1 была добыта на 91-й минуте благодаря голу левого защитника Наира Тикнизяна.

После матча 9-го тура «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.