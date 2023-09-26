Фассон: Дзюба очень важен для «Локомотива» — и на поле, и за его пределами

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон оценил роль нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Дзюба вообще всегда поддерживает микроклимат в команде. Он постоянно на позитиве, всё время шутит, улыбается. И как игрок очень хорошо действует на поле, принося пользу команде. Дзюба очень важен для «Локомотива» — и на поле, и за его пределами», — приводят слова Фассона «Известия».

22-летний Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 бразилец провёл три матча за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года.

24 сентября «Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1) в рамках 9-го тура РПЛ.