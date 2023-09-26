Неймар отреагировал на слухи о том, что потребовал уволить главного тренера «Аль-Хиляля»

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на слухи о конфликте с главным тренером клуба Жорже Жезушем.
«Ложь… вы все должны перестать верить в такие вещи, страницам вроде этой…
С миллионами подписчиков вы не можете продолжать постить фейковые новости! При всём уважении, прошу вас прекратить это. Это большое неуважение», — написал Неймар в социальной сети.
Ранее сообщалось, что Неймар потребовал у руководства клуба увольнения главного тренера команды Жезуша после матча с узбекским «Навбахором».
Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар провёл за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара:
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