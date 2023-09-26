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Хави отреагировал на просьбу сравнить составы «Барселоны» и «Реала»

Хави отреагировал на просьбу сравнить составы «Барселоны» и «Реала»
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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос об уровне своей команды и мадридского «Реала».

«Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счёт есть разные мнения. В Каталонии семь миллионов тренеров. Я не особо люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды», – приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» после шести матчей располагается на первой строчке испанской Примеры с 16 очками. Каталонская команда начала групповой этап Лиги чемпионов с победы, обыграв бельгийский «Антверпен» со счётом 5:0.

Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. За это время под руководством испанца команда один раз выиграла Ла Лигу, один раз одержала победу в Суперкубке Испании и один раз завоевала серебряные медали чемпионата.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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