Хави отреагировал на просьбу сравнить составы «Барселоны» и «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос об уровне своей команды и мадридского «Реала».

«Я отвечу вам на этот вопрос в июне. На этот счёт есть разные мнения. В Каталонии семь миллионов тренеров. Я не особо люблю сравнивать. Но я доволен составом нашей команды», – приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» после шести матчей располагается на первой строчке испанской Примеры с 16 очками. Каталонская команда начала групповой этап Лиги чемпионов с победы, обыграв бельгийский «Антверпен» со счётом 5:0.

Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года. За это время под руководством испанца команда один раз выиграла Ла Лигу, один раз одержала победу в Суперкубке Испании и один раз завоевала серебряные медали чемпионата.

«Барселона» одолела «Сельту», уступая по ходу матча 0:2:

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