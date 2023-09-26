«Наполи» может оштрафовать Осимхена за конфликт с главным тренером

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может быть оштрафован клубом за конфликт с главным тренером Руди Гарсией, сообщает GIFN.
Сейчас «Наполи» решает, стоит ли штрафовать игрока, поскольку считает его поведение слишком вопиющим.
Напомним, ранее сообщалось, что после замены в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:0) форвард поспорил с Руди Гарсией и спросил специалиста, почему он не переключился на игру с двумя нападающими. Отмечается, что резкий разговор между тренером и футболистом продолжился в раздевалке.
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив три гола и результативную передачу.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»:
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