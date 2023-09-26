В Колумбии застрелили президента «Тигреса» после поражения в матче с «Атлетико»

Президент колумбийского футбольного клуба «Тигрес» Эдгар Паес был застрелен после поражения в матче второй лиги «Атлетико» Кали (2:3).
С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико». Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться. Власти проведут соответствующие расследование», — говорится в официальном «твиттере» клуба.
Соболезнования в связи с гибелью функционера также выразила Федерация футбола Колумбии.
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