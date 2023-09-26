«Зенит» изменил систему премирования футболистов команды

Руководство петербургского «Зенита» изменило систему премирования футболистов команды.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, с сезона-2023/2024 бонусы за победы над принципиальными соперниками будут выплачиваться игрокам «Зенита» исключительно в рублях.
Отмечается, что в случае выигрыша у «Локомотива», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках РПЛ игрокам петербургской команды полагается бонус в размере 2 миллионов рублей. В прошлом сезоне руководство «сине-бело-голубых» не поощряло своих футболистов за успехи в матчах с краснодарским клубом, а за победы над остальными вышеперечисленными командами выплачивало по $ 25 тыс.
Наиболее высокие премиальные полагаются петербургским игрокам за победу над «Спартаком» — 5 миллионов рублей. В прошлом сезоне эта сумма равнялась $ 50 тыс.
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