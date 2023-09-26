Защитник «Локомотива» Фассон ответил на вопрос о желании получить российское гражданство

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Ну я не знаю. Здесь, в России, нужно достаточно много времени прожить, чтобы вообще начинать об этом думать. Посмотрим. Пока рано об этом говорить», — приводит слова Фассона «Известия».

22-летний Лукас Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году. В нынешнем сезоне бразилец провёл три матча за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение футболиста с нынешним клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

В следующем туре чемпионата России «Локомотива» встретится с «Пари НН». Матч состоится 30 сентября в Москве, начало 14:15 мск.