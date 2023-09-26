Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на победу «Атлетико» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе «Атлетико» над «Реалом» в матче 6-го тура испанской Примеры.
«Я смотрел дерби, это был отличный матч, особенно для «Атлетико». Не знаю, ошибся ли Анчелотти. Это важная победа для «Атлетико». Я всегда считаю «Реал» сильным, но, как и у всех команд, у них есть и сильные стороны, и слабости. Мы концентрируемся на «Мальорке», я не анализировал «Реал». Считаю, «Атлетико» очень силён. Они заслужили победу», – приводит слова Хави Marca.
24 сентября завершился матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. «Атлетико» одержал уверенную победу над «Реалом» со счётом 3:1.
«Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в мадридском дерби:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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