Почеттино – о ситуации в «Челси»: дайте время лимонам, это то, во что мы верим

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему держит лимоны в своём кабинете.

«Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать всё, во что вы верите. Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я всё ещё верю в них больше, чем когда-либо.

Сегодня у меня в офисе есть жёлтые, зелёные, разных видов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы еще лучше», — приводит слова Почеттино The Guardian.

После шести туров «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков.

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