Почеттино – о ситуации в «Челси»: дайте время лимонам, это то, во что мы верим

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему держит лимоны в своём кабинете.
«Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать всё, во что вы верите. Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я всё ещё верю в них больше, чем когда-либо.
Сегодня у меня в офисе есть жёлтые, зелёные, разных видов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы еще лучше», — приводит слова Почеттино The Guardian.
После шести туров «Челси» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав пять очков.
Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»
- 26 сентября 2023
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:43
-
00:35
-
00:23
-
00:16
-
00:02
- 25 сентября 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:39
-
23:28
-
23:20
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:44
-
22:35
-
22:35
-
22:25
-
22:08