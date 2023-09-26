Виктор Осимхен извинился перед игроками и тренером «Наполи» за свою реакцию на замену
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен извинился перед главным тренером неаполитанской команды Руди Гарсией и одноклубниками за свою реакцию на замену в матче 5-го тура Серии A с «Болоньей» (0:0).
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нигерийский футболист принёс извинения перед командой за своё поведение в раздевалке после игры.
24 сентября состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью — 0:0. «Наполи» занимает седьмое место в таблице Серии А, имея в своём активе восемь очков в пяти играх.
В прошлом сезоне «Наполи» завоевал золотые медали чемпионата Италии по футболу.
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