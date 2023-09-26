«Ливерпуль» намерен подписать Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может покинуть команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Ливерпуль» заинтересован в подписании 25-летнего бразильского футболиста.

Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года у французского «Лиона» за € 42 млн. Нынешний контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года. За всё время выступлений за «Ньюкасл» бразильский полузащитник провёл 63 матча, забил 10 мячей и отдал шесть ассистов. Ориентировочная стоимость Гимарайнса, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

В ноябре 2020 года Гимарайнс дебютировал за сборную Бразилии. На его счету участие на чемпионате мира 2022 года.