«Ливерпуль» намерен подписать Бруно Гимарайнса из «Ньюкасла»
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Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс может покинуть команду.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, «Ливерпуль» заинтересован в подписании 25-летнего бразильского футболиста.
Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года у французского «Лиона» за € 42 млн. Нынешний контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года. За всё время выступлений за «Ньюкасл» бразильский полузащитник провёл 63 матча, забил 10 мячей и отдал шесть ассистов. Ориентировочная стоимость Гимарайнса, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.
В ноябре 2020 года Гимарайнс дебютировал за сборную Бразилии. На его счету участие на чемпионате мира 2022 года.
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