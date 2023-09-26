Неймар рассматривает возможность покинуть чемпионат Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Sport.es.

По данным источника, Неймар намерен вернуться в бразильский «Сантос» в конце следующего сезона, чтобы достойно подготовиться к участию в следующем чемпионате мира, который пройдёт в 2026 году.

Отмечается, что окружение Неймара утверждает, что он подписал не четырёхлетний контракт, а однолетний с «Аль-Хилялем».

Также сообщается, что Неймар лично обратился к «Сантосу» с просьбой вернуться в клуб за год до старта чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Неймар провёл за клуб три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

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