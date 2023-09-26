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Стали известны трансферные цели «Баварии» на зимнее трансферное окно

Стали известны трансферные цели «Баварии» на зимнее трансферное окно
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«Бавария» определилась с целями на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Kicker, мюнхенский клуб намерен подписать зимой опорного полузащитника и правого защитника. Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель работает над усилением состава вместе со спортивным директором Кристофом Фройндом. Конкретные имена игроков пока не раскрываются.

Ранее Тухель выражал обеспокоенность обороной «Баварии». По мнению немецкого специалиста, мюнхенскому клубу необходимо иметь в составе больше игроков оборонительного плана.

В текущем чемпионате «Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 13 очков после пяти туров.

«Бавария» установила памятник Герду Мюллеру:

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