Лукас Фасон: я из «Зенита» лучше всех знаком только с Густаво Мантуаном

Защитник «Локомотива» Лукас Фасон рассказал, интересно ли ему противостояние с «Зенитом» из-за большого количества бразильцев в его составе.
24 сентября «Локомотив» в гостях обыграл «Зенит» со счётом 2:1.
«Я из них лучше всех знаком только с Густаво Мантуаном, поскольку играли друг против друга в Бразилии и в юношескую сборную нас вместе вызывали. Но победить «Зенит» интересно само по себе. Это большой клуб, который уже несколько лет доминирует в чемпионате России. Тем более мы предыдущий матч провели не лучшим образом. И хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками», — приводит слова Фасона «Известия».
В сезоне-2022/2023 в составе питерского «Зенита» восемь бразильцев: Марио Фернандеc, Роберт Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Ду Кейрос, Мантуан, Вендел и Клаудиньо.
Фасон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Прошлый сезон защитник пропустил из-за травмы. В нынешнем Фасон провел 10 матчей, результативными действиями не отметился.
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