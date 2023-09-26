Лукас Фасон — о травме: до сих пор восстанавливаюсь

Защитник «Локомотива» Лукас Фасон рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы.

«До сих пор восстанавливаюсь. Потому что очень много времени провел без футбола, выбыл на долгий срок. И это в первую очередь психологически оказывает очень сильное влияние. Поэтому до сих пор еще прихожу в себя, но с каждым разом мне становится всё лучше и лучше», — приводит слова Фасона «Известия».

22-летний защитник получил повреждение крестообразной связки колена в июле 2022 года, из-за чего пропустил весь оставшийся сезон.

Фасон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3 млн.Контракт 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

«Локомотив» после девяти туров РПЛ занимает шестое место с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (18 очков).