Лукас Фасон — о травме: до сих пор восстанавливаюсь

Защитник «Локомотива» Лукас Фасон рассказал о процессе восстановления после тяжёлой травмы.
«До сих пор восстанавливаюсь. Потому что очень много времени провел без футбола, выбыл на долгий срок. И это в первую очередь психологически оказывает очень сильное влияние. Поэтому до сих пор еще прихожу в себя, но с каждым разом мне становится всё лучше и лучше», — приводит слова Фасона «Известия».
22-летний защитник получил повреждение крестообразной связки колена в июле 2022 года, из-за чего пропустил весь оставшийся сезон.
Фасон перешёл в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3 млн.Контракт 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.
«Локомотив» после девяти туров РПЛ занимает шестое место с 15 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (18 очков).
- 26 сентября 2023
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:43