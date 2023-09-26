«Ты — позор!» Отец Рэмсдейла ответил Каррагеру за травлю над сыном

Ник Рамсдейл, отец вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла, ответил на оскорбительную шутку Джейми Каррагера о своем сыне.

Недавно бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что с Рамсдейлом в воротах «Арсенал» никогда не выиграет АПЛ. А во время позавчерашнего матча против «Тоттенхэма» Каррагер пошутил об Аароне, который аплодировал своему конкуренту Давиду Рая:

«Я подумал, что это как на церемонции вручения «Оскара». Когда кто-то проигрывает, он начинает улыбаться и аплодировать другому человеку. Мне было смешно, когда я это увидел. Он абсолютно опустошён».

Ник Рамсдейл отреагировал на поведение Джейми, написав в своем «Твиттере»: «Ты — позор!!! Покажи класс!!! У моего сына он есть».

Напомним, Аарон Рамсдейл начал сезон в качестве основного голкипера «Арсенала», но в последних трёх матчах ворота «канониров» защищал Давид Рая, которого летом арендовали у «Брентфорда».