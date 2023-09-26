«Ты — позор!» Отец Рэмсдейла ответил Каррагеру за травлю над сыном

Ник Рамсдейл, отец вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла, ответил на оскорбительную шутку Джейми Каррагера о своем сыне.
Недавно бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что с Рамсдейлом в воротах «Арсенал» никогда не выиграет АПЛ. А во время позавчерашнего матча против «Тоттенхэма» Каррагер пошутил об Аароне, который аплодировал своему конкуренту Давиду Рая:
«Я подумал, что это как на церемонции вручения «Оскара». Когда кто-то проигрывает, он начинает улыбаться и аплодировать другому человеку. Мне было смешно, когда я это увидел. Он абсолютно опустошён».
Ник Рамсдейл отреагировал на поведение Джейми, написав в своем «Твиттере»: «Ты — позор!!! Покажи класс!!! У моего сына он есть».
Напомним, Аарон Рамсдейл начал сезон в качестве основного голкипера «Арсенала», но в последних трёх матчах ворота «канониров» защищал Давид Рая, которого летом арендовали у «Брентфорда».
- 26 сентября 2023
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:50
-
00:44
-
00:43