Пирс Морган: против «Тоттенхэма» «Арсенал» сыграл более дерьмово, чем обычно

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган раскритиковал игру «канониров" в матче 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2).
«Очень разочаровывающий день на «Эмирейтс». Главным образом потому, что «Тоттенхэм» не был таким дерьмовым, как обычно, а «Арсенал» непонятным образом сыграл более дерьмово, чем обычно.
«Манчестер Сити» разгромит нас, если мы сыграем также против них через две недели», — написал Морган в своём «Твиттере».
Напомним, 24 сентября состоялся матч 6-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» принимал дома «Тоттенхэм». Матч завершился со счётом 2:2. «Канониры» дважды выходили вперёд благодаря автоголу Ромеро и пенальти, реализованному Букайо Сакой за игру рукой защитника «шпор». Команда Постекоглу ушла от поражения при помощи дубля Сон Хын Мина.
- 26 сентября 2023
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