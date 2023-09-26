Самуэль Умтити: у меня были очень тяжелые времена, но, честно говоря, они остались позади

Защитник «Лилля» Самуэль Умтити рассказал о трудном периоде в своей карьере.

«У меня были очень тяжелые времена, но, честно говоря, они остались позади. Я много работал над этим, потому что у меня было так много обид, так много вещей внутри меня, и в конце концов это не позволяло мне двигаться вперед. Такова жизнь, я понял, что в карьере бывают взлеты и падения, случаются вещи, с некоторыми из которых я не могу справиться самостоятельно. Мы адаптировались к ситуации, как и сейчас.

Это послание, которое я передаю молодежи: мы действительно должны жить настоящим моментом, стараться изо всех сил, осознавать, что у нас есть шанс проделать потрясающую работу, и когда мы здоровы, мы действительно должны им воспользоваться», — приводит слова Умтити SPORT.

Умтити выступал за «Барселону» с 2016 года. За семь лет защитник провёл в футболке клуба 133 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

В июле 2023 года 29-летний француз перешёл в «Лилль» в статусе свободного агента. Умтити сыграл уже четыре матча, результативными действиями не отметился.