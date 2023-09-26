Самуэль Умтити — о матче с «Реймсом»: мы хорошо работаем, пытаясь найти их слабые места

Защитник «Лилля» Самуэль Умтити высказался о предстоящем матче с «Реймсом» в шестом туре чемпионата Франции.

«У них хороший тренер, тактик, который любит создавать трудности для соперников, немного адаптируясь к команде, с которой он играет, иногда немного меняя позицию игроков. Это хорошо. Такое нечасто встретишь, немногие тренеры осмеливаются делать то, что делает он.

Мне нравится, что у нас такая команда. Мы хорошо работаем, пытаясь найти их слабые места и понять, где они доставили нам трудности в прошлом сезоне. У нас два хороших тактика, посмотрим, какая команда справится лучше», — приводит слова Умтити SPORT.

После пяти туров в Лиге 1 «Лилль» занимает 10 место с 8 очками. «Реймс» расположился на 12 месте с 7 очками. Лидирует в чемпионате «Брест» (13 очков).

Умтити перешёл в «Лилль» из «Барселоны» в июле 2023 году в статусе свободного агента.