Арбитр Федотов: Кукуян подошёл к Промесу и убрал карточку. Это некрасиво

Арбитр Игорь Федотов высказался о работе Павла Кукуяна на матче «Спартак» — «Динамо» (1:0).
«Очередную сложную игру дали Кукуяну, и в очередной раз он справился. Я снизил ему оценку за непоказ жёлтой Промесу, когда тот полез толкаться с игроком «Динамо». Кукуян наказал динамовца, с карточкой в руке подошёл к футболисту «Спартака», о чём-то с ним поговорил и убрал её. Мне это не понравилось, это некрасиво. Из таких ситуаций надо выходить иначе — показывать в обе стороны. Ты же знаешь, что у них ещё нет карточек, к тому же это уже добавленное время. А подходить с карточкой к Промесу и потом убирать её в карман — такое себе действие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
После девяти туров «Спартак» занимает четвёртое место с 16 очками. «Динамо» расположилось на пятом месте (15 очков).
- 26 сентября 2023
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