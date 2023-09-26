«Зенит» изменил систему премиальных, Неймар может покинуть «Аль-Хиляль». Главное к утру

«Зенит» изменил систему премиальных для футболистов, Неймар рассматривает возможность покинуть чемпионат Саудовской Аравии, СКА обыграл «Адмирал» со счётом 2:1. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» изменил систему премирования футболистов команды.
2. Неймар рассматривает возможность покинуть чемпионат Саудовской Аравии.
3. СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал».
4. Тимощук оспорил в CAS решение Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов.
5. Один из лидеров КХЛ «Металлург» проиграл во втором матче подряд, уступив «Локомотиву» (1:4).
6. Слуцкий — о словах Дзюбы про Семака: Артём мой друг, но в этой истории не поддерживаю его.
7. Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Карло Анчелотти в «Реале».
8. Алексей Шпилевский не исключил, что в будущем может возглавить российский клуб.
9. Анчелотти нарушил рекомендации президента «Реала» Переса по Кроосу и Модричу.
10. Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио.
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