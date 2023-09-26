«Лейпциг» хочет продлить пребывание Ксави Симонса в команде

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль высказался о вингере Ксави Симонсе.
«Конечно, мы намерены продлить его пребывание в команде на наиболее выгодных для нас условиях. Ксави здорово начал и находится в очень хорошей форме. А мы стараемся делать так, чтобы он был эмоционально привязан к «Лейпцигу» и остался у нас не до лета 2024 года, а дольше», – приводит слова Эберля kicker.
Симонс перешёл в «Лейпциг» из ПСЖ в июне 2023 года в статусе аренды до конца сезона без права выкупа. В нынешнем сезоне Симонс сыграл семь матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.
Прошлый сезон 20-летний голландец провёл в аренде в ПСВ. В футболке красно-белых Симонс сыграл 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. По итогам чемпионата Нидерландов вингер стал лучшим бомбардиром с 19 мячами.
После пяти туров Бундеслиги «Лейпциг» занимает четвёртое место с 12 очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» (13 очков).
- 26 сентября 2023
-
08:10
-
07:30
-
07:11
-
06:46
-
06:46
-
06:29
-
06:27
-
06:00
-
05:49
-
05:48
-
05:44
-
05:36
-
05:28
-
05:22
-
05:18
-
04:48
-
04:37
-
04:32
-
03:58
-
03:56
-
03:48
-
03:14
-
03:02
-
03:01
-
02:57
-
02:46
-
02:34
-
02:20
-
02:06
-
02:02
-
01:47
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
00:59