«Лейпциг» хочет продлить пребывание Ксави Симонса в команде

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль высказался о вингере Ксави Симонсе.

«Конечно, мы намерены продлить его пребывание в команде на наиболее выгодных для нас условиях. Ксави здорово начал и находится в очень хорошей форме. А мы стараемся делать так, чтобы он был эмоционально привязан к «Лейпцигу» и остался у нас не до лета 2024 года, а дольше», – приводит слова Эберля kicker.

Симонс перешёл в «Лейпциг» из ПСЖ в июне 2023 года в статусе аренды до конца сезона без права выкупа. В нынешнем сезоне Симонс сыграл семь матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

Прошлый сезон 20-летний голландец провёл в аренде в ПСВ. В футболке красно-белых Симонс сыграл 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач. По итогам чемпионата Нидерландов вингер стал лучшим бомбардиром с 19 мячами.

После пяти туров Бундеслиги «Лейпциг» занимает четвёртое место с 12 очками. Лидирует в чемпионате «Бавария» (13 очков).