Лукас Фассон: переход Изидора в «Зенит» никак не сыграл на нашей мотивации

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о мотивации обыграть «Зенит» из-за перехода к сине-бело-голубым нападающего Вильсона Изидора.

24 сентября «Локомотив» в гостевом матче обыграл «Зенит». Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1.

«Нет. Матч для нас был, конечно, важный. Матч национального первенства с принципиальным соперником. Но факт недавнего перехода Изидора в «Зенит» никак не сыграл в плане нашей мотивации и заряженности. Мы просто вышли и сыграли на пределе своих возможностей. И за счёт этого одержали победу», — приводит слова Фассона в «Известия».

Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в € 6 млн.

После девяти туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место с 15 очками. «Зенит» расположился на третьей строчке (17 очков).