Агент Дркушича: никогда не обсуждали получение российского паспорта

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что речи о получении Ваньей Дркушичем российского паспорта не идёт. Представитель игрока сообщил, что этот вопрос никогда не поднимался.

«Мы не думаем о получении российского паспорта, этот вопрос никогда не обсуждался, честно говоря», — приводит слова Ратковицы издание «РБ Спорт».

23-летний защитник Ванья Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. Ранее представитель футболиста сообщил «Чемпионату», что вскоре словенец вернётся в строй после травмы. В нынешнем сезоне футболист провёл за сочинцев восемь матчей в рамках чемпионата России. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2025 года. «Сочи» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.