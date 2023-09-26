Агент Дркушича: никогда не обсуждали получение российского паспорта
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что речи о получении Ваньей Дркушичем российского паспорта не идёт. Представитель игрока сообщил, что этот вопрос никогда не поднимался.
«Мы не думаем о получении российского паспорта, этот вопрос никогда не обсуждался, честно говоря», — приводит слова Ратковицы издание «РБ Спорт».
23-летний защитник Ванья Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. Ранее представитель футболиста сообщил «Чемпионату», что вскоре словенец вернётся в строй после травмы. В нынешнем сезоне футболист провёл за сочинцев восемь матчей в рамках чемпионата России. Действующее соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2025 года. «Сочи» по состоянию на сегодняшний день занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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