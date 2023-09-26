«Я готов». Винисиус сообщил о своей решимости принять участие в ближайших матчах «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор сообщил о своём желании сыграть в ближайших матчах «сливочных».
«Я готов», — написал Винисиус в своём «твиттере».
Напомним, в 3-м туре испанского чемпионата бразильский футболист получил травму бедра, после которой ещё не выходил на поле в составе «Реала». Ранее Винисиус вернулся к тренировкам в общей группе, а наставник «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что игрок полностью восстановился и готов играть после травмы. Однако в минувшем матче чемпионата Испании с «Атлетико» 23-летний нападающий не принял участия из-за гастроэнтерита.
В нынешнем сезоне Винисиус сыграл в трёх матчах Ла Лиги, в которых отметился одним забитым мячом.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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