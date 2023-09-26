Игрок «Локо» Фассон: с «Зенитом» можно и нужно конкурировать, сезон будет крайне боевитым

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон считает, что железнодорожники способны конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство. По его мнению, сезон-2023/2024 в РПЛ получится очень боевитым и интересным.
«Были ли какие-то изменения на матч с «Зенитом»? В плане обороны каких-то существенных изменений не было. Просто вышли и сыграли в полную мощь, были более заряженными на игру. Если брать предыдущий матч с «Оренбургом», то по сравнению с ним мы против «Зенита» просто смогли лучше выступить в целом как команда.
С этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство? Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать. Другие соперники тоже очень хороши. Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным», — приводит слова Фассона издание «Известия».
- 26 сентября 2023
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