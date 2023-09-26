Мэр Амстердама: то, что произошло на матче «Аякс» — «Фейеноорд», это так позорно

Мэр Амстердама Фемке Халсема прокомментировала ситуацию с остановкой матча «Аякс» — «Фейеноорд» из-за того, что болельщики хозяев забросали поле петардами и файерами.

«То, что произошло, это так позорно. «Аякс» должен позаботиться о том, чтобы на следующих матчах проводились досмотры болельщиков. Также считаю, что на фанатской трибуне следует повесить сетки. Помимо досмотров и сеток, виновным нужно запретить посещение стадиона на всю жизнь. Я могу обеспечить соблюдение этого при необходимости. На мой взгляд, первое, что обязан сделать клуб, так это оставить трибуны пустыми», — приводит слова Халсемы L’Équipe.

Напомним, инцидент произошёл во время матча 6-го тура чемпионата Нидерландов. Из-за действий болельщиков судья был вынужден увести футболистов «Аякса» и «Фейеноорда» с поля и приостановить игру.