Итальянский тренер Арриго Сакки — о Леау: он мешает стать «Милану» командой
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о влиянии вингера «Милана» Рафаэла Леау на игру «россонери».
«Леау с его поведением на поле, нежеланием возвращаться в оборону и работать в группе — это то, что не позволяет «Милану» стать командой. Если мы хотим, чтобы клуб сделал качественный скачок, необходимо, чтобы каждый игрок команды был функционален и умел жертвовать собой ради общего успеха», — приводит слова Сакки Footmercato.
Напомним, в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата 24-летний футболист принял участие в пяти матчах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. В минувшем сезоне Серии А Леау сыграл в 35 матчах, в которых отметился 15 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.
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