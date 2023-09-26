Александр Алаев: пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.

«Как я понял заявление Чеферина о том, что пока идёт СВО, Россия не вернётся в международный футбол? Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз. Я уверен, — пока идёт СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем (Колосковым), это суровая правда жизни.

Имея определённый опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнём играть с европейскими командами, пока идёт СВО. В чём причина? Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».