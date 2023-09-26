Александр Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Грамотно дисквалифицировали

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что красно-белые могли бы выиграть Лигу Европы, если бы не дисквалификация сборной России и всех отечественных команд.

«На что бы претендовал «Спартак» в Лиге чемпионов? Не знаю. Но тот «Спартак»… Мы выиграли бы Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы выиграли бы тогда. Нас дисквалифицировали грамотно. Сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв с «Легией», «Наполи» и «Лестером». Позже УЕФА и ФИФА исключили российские команды из турниров под своей эгидой. В нынешнем сезоне 26-летний Соболев провёл восемь матчей за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий отличился 13 раз в 26 матчах внутреннего первенства, а также записал на свой счёт шесть голевых передач.