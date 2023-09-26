Экс-спортдиректор «Зенита» может покинуть «Марсель» из-за ситуации с фанатами клуба
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, ныне занимающий аналогичную должность в «Марселе», может покинуть французский клуб из-за конфликтных настроений фанатов, информирует Footmercato со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, фанаты «Марселя» угрожали руководству и тренерскому штабу клуба, а также их семьям. После этого тренер Марселино Тораль со своими помощниками объявили об уходе из провансальского клуба, а президент «Марселя» заявил, что не собирается покидать свою должность.
«Марсель» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024 с девятью очками в активе. Кроме того, французская команда стартовала в групповом этапе Лиги Европы, сыграв с «Аяксом» со счётом 3:3.
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