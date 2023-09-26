Алаев: мы — Россия, большая страна, не можем перейти в Азию на условиях простого члена

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Скажу о том, как вижу ситуацию сам. Я не являюсь членом рабочей группы (по возвращению в международный футбол), участвовал в одной встрече. У меня есть позиция, своя точка зрения. Первое — футбол под эгидой УЕФА самый сильный в мире с точки зрения экономики и спорта. Второе — играть лучше, чем не играть. Третье — переход в другую ассоциацию не такой простой процесс, как может показаться. Это не вопрос написания заявления на выход из одной ассоциации и на вход в другую, это очень сложный процесс. И есть масса нюансов для самих участников соревнований. Не до конца понимаю, как любой из наших клубов — участник азиатских соревнований, в среду играет в Лиге чемпионов в Катаре (ближний вариант), во Вьетнаме или Новой Зеландии (дальний вариант), а в субботу или воскресенье играет в чемпионате.

Выходя из одной ассоциации, надо быть чётко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Всё решается на конгрессе поднятием рук. Что будет, если договорённость на уровне руководства конфедерации, а страны голосуют потом против? Футбол давно не спортивная индустрия, а политика. Если представить, что мы решили все вопросы, проголосовали и нас приняли, то где гарантия, что не повторится история с Польшей в отборе к ЧМ? Мы — Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».