Осинькин — об опасениях, что Салтыков покинет «Крылья»: я в таком состоянии живу годами

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что постоянно живёт в состоянии готовности к тому, что кто‑то из футболистов его команды может покинуть клуб, поэтому не задумывается об интересе топ‑клубов к полузащитнику Никите Салтыкову.

«Не опасаюсь ли, что в предстоящее трансферное окно придётся с Салтыковым попрощаться? Вы же понимаете, что я в таком состоянии живу годами. Здесь я уже четвёртый год. И каждое трансферное окно мы можем кого‑то потерять. Быть к этому готовым всегда сложно, но надеюсь, мы как можно меньше людей потеряем, а может, и никого не потеряем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Салтыков, которому в августе исполнилось 19 лет, перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренды в петербургскую «Звезду» и «Акрон». В нынешнем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 11 матчей и забил три мяча.