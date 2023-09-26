Гендиректор «Уимблдона» ушёл в отставку из-за грубых высказываний в адрес сотрудницы клуба

Генеральный директор английского «Уимблдона» Дэнни Маклин ушёл в отставку после того, как подслушивающее устройство, спрятанное в его офисе, зафиксировало его сексистские и угрожающие высказывания в адрес сотрудницы клуба. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, на аудиозаписи слышно, как Маклин называет сотрудницу клуба, отвечающую за обслуживание болельщиков и билетной кассы, женщиной лёгкого поведения, а также шутит на тему физического насилия над ней, говоря, что хотел бы выкинуть женщину из окна и убить её.
После этого инцидента «Уимблдон» выпустил заявление, в котором отметил, что клуб стремится быть ответственным, инклюзивным, современным и подающим правильный пример болельщикам. В клубе подчеркнули недопустимость подобного поведения и заявили, что были предприняты надлежащие в такой ситуации действия.
- 26 сентября 2023
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