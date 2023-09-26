Вера Опейкина прокомментировала свою работу на матче с командами РПЛ в Кубке России

Российский арбитр Вера Опейкина прокомментировала свою работу на матче Пути РПЛ в Кубке России, в котором встречались «Балтика» и «Крылья Советов».

«Конечно, матч был интенсивнее, чем Вторая лига или женская Суперлига. Но мы готовимся, сдаём нормативы. Я старалась всегда быть ближе к моменту. Физически непросто, но после матча у меня была скорее эмоциональная усталость, чем физическая. Как бы ты себя ни заставлял не думать о матче, всё равно прокручиваешь моменты. Да, не обошлось без VAR – конечно, лучше всё видеть самому, но бывают такие моменты, когда это невозможно. Есть над чем работать», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.