«Не верьте шумихе». Промес опубликовал новый пост на фоне слухов о скандале в полиции

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес сделал новую публикацию на фоне слухов о скандале в одном из столичных отделений полиции.

«Не верьте шумихе», — написал Промес в своих соцсетях, опубликовав также фото с друзьями.

Фото: Соцсети Промеса

Накануне появилась информация, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Позже появилось видео инцидента. Звёздный нидерландский футболист якобы приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.

Отметим, в «Спартаке» заявили, что опубликованное видео с участием Промеса годичной давности, и сейчас у футболиста нет проблем с полицией в России.

Стоит напомнить, что у Квинси Промеса есть серьёзные проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его обвиняют в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.