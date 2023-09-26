«Не верьте шумихе». Промес опубликовал новый пост на фоне слухов о скандале в полиции

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес сделал новую публикацию на фоне слухов о скандале в одном из столичных отделений полиции.
«Не верьте шумихе», — написал Промес в своих соцсетях, опубликовав также фото с друзьями.
Фото: Соцсети Промеса
Накануне появилась информация, что Промес устроил скандал в одном из столичных отделений полиции. Позже появилось видео инцидента. Звёздный нидерландский футболист якобы приехал в одно из отделений полиции, когда узнал, что его друзей задержали с подозрением на состояние наркотического опьянения. Промес хотел помочь своим друзьям, но, когда «отмазать» их не получилось, футболист начал возмущаться, громко кричать и предъявлять претензии сотрудникам правоохранительных органов.
Отметим, в «Спартаке» заявили, что опубликованное видео с участием Промеса годичной давности, и сейчас у футболиста нет проблем с полицией в России.
Стоит напомнить, что у Квинси Промеса есть серьёзные проблемы с полицией на родине — в Нидерландах. Его обвиняют в нанесении серьёзных повреждений ножом двоюродному брату, а также в торговле наркотическими веществами.
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