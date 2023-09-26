Алаев: хотелось бы, чтобы сильнейшие игроки выступали в РПЛ. Прогрессировать можно и у нас

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о перспективах роста молодых игроков в российском чемпионате применительно к словам главного тренера сборной Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич, на мой взгляд, сказал понятные вещи. У футболистов есть несколько возможностей для прогресса — кто-то это делает в нашем чемпионате, как Кравцов, Ермаков, Пиняев, Салтыков, Тюкавин, и список можно продолжить, а переход того же Захаряна — это хороший кейс и для клуба, и для самого игрока, потому что мы видели, что спад у игрока в прошлом чемпионате произошёл. Сейчас у него есть хороший шанс перезагрузить карьеру. Это не значит, что все игроки РПЛ должны поступать так, как Захарян. Если у кого-то в карьере есть возможность поехать в добротный клуб в сильный чемпионат, а не в заштатный клуб и средний чемпионат, почему нет? А трансферное окно показало, что мы остаёмся частью футбольной индустрии.

Малком уехал за огромные деньги в бурно развивающийся чемпионат, Кузяев один из лидеров команды чемпионата топ-5, Захарян, проведя не самый яркий сезон, получил возможность играть в команде уровня Лиги чемпионов. Карпин не имел в виду, что всем надо встать и уехать. Главный итог трансферного окна — то, что наши футболисты имеют возможность строить карьеру по-разному. Мне как президенту лиги хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли у нас в чемпионате. Но специально упомянул эти три случая, чтобы показать — мы являемся членами футбольной семьи, а у футболистов есть выбор. Можно уехать молодому россиянину, россиянину за 30 лет и иностранцу. Но совершенно точно, что прогрессировать можно и в РПЛ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».