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«Ювентус» подозревают в сомнительных сделках с футбольными агентами

«Ювентус» подозревают в сомнительных сделках с футбольными агентами
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Туринский «Ювентус» подозревается в финансовых махинациях, задействующих агентов футболистов. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, секретариат Агентской комиссии Италии инициировал расследование в отношении «старой синьоры» после того, как были обнаружены серии счетов-фактур по сделкам, в которых некоторым агентам, не игравшим никакой роли по переходам футболистов, всё равно платили комиссию.

По версии обвинения, агенты принимали участие в этой схеме как негласные посредники. Такими агентами называют Липпи, Джуффрида, Галли, Морабито, Фиораванти и Тинти.

Подчёркивается, что сегодня, 26 сентября, истекает срок для предоставления агентами сведений, доказывающих их невиновность. Однако ожидается, что до 2025 года не будет принято никакое решение по этому делу.

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