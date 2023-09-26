УЕФА обвинили в предоставлении ложных доказательств по делу о беспорядках на финале ЛЧ-22

Шарон Буркхальтер-Лау, занимавшая пост операционного директора УЕФА, обвинила организацию в том, что она предоставила ложные доказательства для независимого расследования причин плохой организации финала Лиги чемпионов 2022 года для того, чтобы защитить своё подразделение безопасности, возглавляемое лучшим другом президента УЕФА Александера Чеферина. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, с 2021 года подразделение охраны и безопасности УЕФА возглавляет Желько Павлица, являющийся давним другом Чеферина. Буркхальтер-Лау утверждает, что никто из подразделения Павлицы не присутствовал на совещаниях, связанных с вопросами безопасности, в том числе проводившихся в преддверии финала Лиги чемпионов 2022 года, и не предоставил важнейшие сведения, которые были необходимы для процесса дальнейшего планирования.

Также Буркхальтер-Лау подчеркнула, что перед началом деятельности комиссии, занимающейся расследованием плохой организации финала Лиги чемпионов 2022 года, прочие чиновники УЕФА, ответственные за безопасность, подписали для этой комиссии заявление, которое совершенно не соответствовало действительности.