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Форвард 2DROTS Гаучо ответил на вопрос, готов ли перейти в «Пари НН»

Форвард 2DROTS Гаучо ответил на вопрос, готов ли перейти в «Пари НН»
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Нападающий 2DROTS Годфред Клуцей (Гаучо) ответил на вопрос, готов ли он перейти в клуб Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород».

«Видел новость, что мной интересуется «Пари НН». Это правда. У меня там играет друг Мамаду Майга, списывались с ним. Если поступит предложение? Надо будет позвонить боссам Жене и Никите и поговорить. Я готов перейти, но не сразу — у нас игра в Кубке России. Зимой? Если пригласят зимой — пойду», — сказал Клуцей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил тг-каналу «Крысева», что клуб рассматривает возможность подписать Гаучо. «Пари НН» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков по результатам девяти проведённых матчей.

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