Форвард 2DROTS Гаучо ответил на вопрос, готов ли перейти в «Пари НН»

Нападающий 2DROTS Годфред Клуцей (Гаучо) ответил на вопрос, готов ли он перейти в клуб Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород».
«Видел новость, что мной интересуется «Пари НН». Это правда. У меня там играет друг Мамаду Майга, списывались с ним. Если поступит предложение? Надо будет позвонить боссам Жене и Никите и поговорить. Я готов перейти, но не сразу — у нас игра в Кубке России. Зимой? Если пригласят зимой — пойду», — сказал Клуцей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил тг-каналу «Крысева», что клуб рассматривает возможность подписать Гаучо. «Пари НН» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков по результатам девяти проведённых матчей.
- 26 сентября 2023
-
14:30
-
14:24
-
14:19
-
14:15
-
14:08
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:43
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:21
-
13:02
-
12:53
-
12:50
-
12:48
-
12:32
-
12:27
-
12:24
-
12:23
-
12:16
-
12:05
-
12:04
-
11:56
-
11:55
-
11:42
-
11:32
-
11:29
-
11:14
-
11:13
-
11:08
-
11:01
-
10:56