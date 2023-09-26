Арбитр Вера Опейкина — о матче команд РПЛ: спасибо, что доверили мне эту игру

Российский арбитр Вера Опейкина поблагодарила РФС за возможность обслуживать матч команд РПЛ. Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

«Спасибо моим руководителям, что они мне доверили эту игру. Для меня очень приятно, что вообще такое событие произошло в моей жизни. Несмотря на то что будет дальше. То, что получилось попробовать, – это здорово. Мы же все себе ставим небольшие цели в жизни. И, когда ты постепенно их добиваешься и всё складывается, – это очень ценно.

До матча было волнительно, не знаю, с чем можно сравнить это чувство. Вот бегаешь ты во дворе кросс быстрее всех, а потом тебя позвали на чемпионат России. Но когда даёшь первый свисток, ты выключаешь все ненужные мысли — и волнение уходит. Начинается тотальная концентрация, ты делаешь то, что хорошо знаешь», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.