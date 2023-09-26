Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор может сменить Гарсию на посту тренера «Наполи»

Тудор может сменить Гарсию на посту тренера «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватский тренер Игор Тудор может возглавить «Наполи» в случае, если действующий тренер неаполитанской команды Руди Гарсия не улучшит результаты команды до октябрьского перерыва на матчи сборных. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не доволен игрой и результатами, которые показывает команда после назначения на должность главного тренера Гарсии. Отмечается, что владелец клуба дал французскому специалисту четыре матча на исправление ситуации. Параллельно Де Лаурентис начал изучать кандидатов на замену Гарсии. В качестве основного претендента называется Игор Тудор, оставшийся без клуба с момента своего ухода из «Марселя».

Напомним, после пяти туров Серии А «Наполи» набрал 8 очков и на текущий момент занимает 7-е место в чемпионате.

Материалы по теме
Тудор покинет пост главного тренера «Марселя» — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android