Тудор может сменить Гарсию на посту тренера «Наполи»

Хорватский тренер Игор Тудор может возглавить «Наполи» в случае, если действующий тренер неаполитанской команды Руди Гарсия не улучшит результаты команды до октябрьского перерыва на матчи сборных. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не доволен игрой и результатами, которые показывает команда после назначения на должность главного тренера Гарсии. Отмечается, что владелец клуба дал французскому специалисту четыре матча на исправление ситуации. Параллельно Де Лаурентис начал изучать кандидатов на замену Гарсии. В качестве основного претендента называется Игор Тудор, оставшийся без клуба с момента своего ухода из «Марселя».

Напомним, после пяти туров Серии А «Наполи» набрал 8 очков и на текущий момент занимает 7-е место в чемпионате.