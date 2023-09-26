Зиньковский: не особо помню Камерун по чемпионату мира. Все же следили за Месси и Роналду

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с национальной командой Камеруна.

«Я слышал о запланированной игре со сборной Камеруна. Также слышал о других вариантах, которые могут быть. Говорить не буду, а то вдруг я скажу, а нельзя было (смеётся). Что касается сборной Камеруна, африканские сборные все сильные, выносливые и бегущие. Посмотрите на Мозеса и на других иностранцев, которые оттуда к нам приезжают — все крепкие и атлетичные. Легко не будет точно. Не особо помню их по чемпионату мира. Все же следили за Месси и Роналду», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября.