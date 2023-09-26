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Александр Алаев: зарплаты игроков в РПЛ в целом сильно упали

Александр Алаев: зарплаты игроков в РПЛ в целом сильно упали
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о финансовой ситуации в клубах РПЛ, заявив о снижении зарплат футболистов.

«Все клубы очень внимательно относятся к своим финансам. Нет такого, чтобы только потратить деньги. Все пытаются заработать самостоятельно. Любой спонсор или акционер просто так тратить не даёт. Сложности очевидны, всё не так хорошо, как вы преподносите. В чём сложности тех, кому дают денег госкорпорации целевым финансированием? У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности.

Всё давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты — в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать — ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идёт серьёзная борьба за болельщика», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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