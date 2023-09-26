Опейкина: может, минут пять игроки «Балтики» и «КС» думали, что я девочка. Потом забыли

Российский арбитр Вера Опейкина рассказала, как игроки «Балтики» и «Крыльев Советов» отнеслись к её назначению на матч Кубка России.

«Обе команды нормально отнеслись к моему назначению. «Балтика» особенно тепло приняла, клуб сделал памятные афиши к матчу с моей фотографией на одной стороне и фото Валентины Терешковой на другой. Там было пожелание: «Пусть первый матч пути РПЛ останется в сердце». Я уже была у них резервным арбитром на матче РПЛ, они на каждую игру делают какой-то прикольный перформанс. А в игре футболисты были сдержанны. Но это доверие мне тоже надо было же заслужить, в первые 5-7 минут всё становится понятно. Может, 5 минут думали, что я девочка, а потом забыли и играли в футбол», — сказала Опейкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, Вера Опейкина стала первой женщиной-арбитром, которая получила назначение на матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Она обслуживала игру, в которой встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов».